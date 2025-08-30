Maxi donazione del Movimento 5 Stelle per missioni di Pace

Genova – Una donazione da 1 milione di euro da parte del Movimento 5 Stelle al gruppo genovese di Music For Peace per organizzare missioni di Pace e invio di beni di prima necessità in Palestina e in altri scenari di guerra.

Gli attivisti del M5S hanno infatti risposto positivamente alla proposta, annunciata dal presidente del movimento Giuseppe Conte e i fondi raccolti dai tagli agli stipendi degli eletti pentastellati verranno trasformati in azioni di beneficenza e sostegno di chi soffre ingiustamente.

“Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica al mondo che restituisce parte degli stipendi e, invece di utilizzarli per le proprie campagne elettorali, li dona a chi ne ha bisogno. Siamo molto orgogliosi di questo. Chi altro lo fa?”, dichiara il senatore Luca Pirondini. Per il capogruppo in Comune a Genova, Marco Mesmaeker, “i genovesi hanno ormai imparato da tempo il valore sociale e aggregativo di Music for Peace, una realtà unica nella nostra città che merita supporto concreto e attenzione continua”. Gli fa eco il capogruppo regionale Stefano Giordano, secondo cui “la pace si costruisce con la solidarietà. Il Movimento 5 Stelle ha confermato da dove nasce e quale compito ha, oggi più che mai. Ogni giorno è una lotta nuova, ma se non si mettono al centro il diritto alla vita e tutti i diritti che la rendono degna, la politica fallisce il suo obiettivo più importante”.

Per l’assessora comunale al Commercio Tiziana Beghin, “noi del MoVimento 5 Stelle, da sempre, mettiamo al servizio della comunità le nostre restituzioni. Oggi, con orgoglio, onoriamo quella promessa trasformando la scelta dei cittadini, genovesi e non solo, in un atto concreto: fino a un milione di euro per le missioni umanitarie di Music for Peace. È il nostro modo di fare politica: ascoltare e agire”.

Il Movimento 5 Stelle ligure, infine, ricorda la grande mobilitazione di Music for Peace che, in collaborazione con altre organizzazioni, si unirà alla Global Sumud Flotilla in partenza da Genova verso la Striscia di Gaza. “L’obiettivo raggiunto in così poco tempo da Music for Peace – chiosano i pentastellati -: è la prova che i cittadini genovesi, quando si tratta di solidarietà e umanità, non si tirano mai indietro. Hanno scelto con il cuore di sostenere chi è in prima linea a Gaza, e noi non possiamo che ringraziarli per questa partecipazione straordinaria”.