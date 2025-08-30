Meteo Liguria, veloce transito di nuvole e domenica torna il sole

Nuovi flussi di aria provenienti da Nord-Ovest interessano la Liguria dopo il transito di un veloce impulso fresco nelle prossime 24 ore. Tempo soleggiato domenica ma è atteso un nuovo peggioramento ad inizio della prossima settimana, lunedi 1 settembre 2025.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 30 agosto 2025:

transito in mattinata di un veloce impulso instabile con rovesci e qualche temporale in movimento da nord-ovest verso sud-est.

Il resto della mattina trascorrerà con una situazione in miglioramento a parte gli ultimi piovaschi sull’estremo levante e l’Appennino orientale, cielo più sereno a ponente.

Nel pomeriggio soleggiato e limpido ovunque a parte residua nuvolosità sui settori più orientali in attenuazione in serata.

Venti ancora forti da ovest al largo. Si disporranno da nord sotto costa tra la notte e la mattinata. Nuova rotazione a sud-ovest lungo le coste nel pomeriggio.

Mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-ovest, in scaduta verso sera.

Temperature in lieve calo le minime, in aumento le massime

Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+20°C e massime tra +25°C/+28°C.

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+13°C e massime tra +19°C/+23°C