Sestri Levante, giovane ferito al collo durante una rissa, chiusa una discoteca

Sestri Levante (Genova) – Un 18enne arrestato, uno in ospedale ferito e la discoteca Piscina dei Castelli chiusa per 7 giorni su disposizione del Questore. E’ il bilancio di una notte di follia con una rissa scoppiata davanti al celebre locale.

Secondo la prima ricostruzione un gruppo di giovani si è scontrato con un altro e dalle parole si è passati ai fatti con una maxi rissa.

Nel corso della lite un giovane di 18 anni ne ha ferito un altro con un coccio di bottiglia usata come coltello.

Un colpo al collo che avrebbe potuto avere bena altre conseguenze e che solo la fortuna ha voluto non portasse ad una tragedia.

Nel caos generale sono arrivati i carabinieri che hanno subito fermato l’autore del ferimento e lo hanno portato negli uffici per l’identificazione mentre l’ambulanza del 118 soccorreva il rivale ferito e che perdeva molto sangue.

Il feritore è stato portato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre il ferito è stato medicato ed è ricoverato in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le motivazioni mentre il Questore di Genova ha decretato la chiusura del locale per 7 giorni.

Resta lo sconcerto per la raffica di episodi di violenza e di degrado che sta caratterizzando l’estate di Sestri Levante.

