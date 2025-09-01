lunedì 1 Settembre 2025
Maltempo a Genova, corso Italia allagata a levante, transito sconsigliato

Redazione Liguria
0

Genova – Il maltempo che continua a colpire la città ha causato diversi allagamenti a ponente e la chiusura precauzionale dei ponti sui corsi d’acqua di Voltri ma anche a Levante la situazione non è migliore.
La polizia locale segnala infatti che nel tratto terminale a levante di corso Italia, sul lungomare, sono presenti allagamenti.
Strade allagate per le forti precipitazioni anche ad Albaro con via Giordano Bruno trasformata in un torrente.
La polizia locale invita alla massima prudenza alla guidsa e consiglia di evitare il transito.
