Maltempo Liguria, temporale tra Savona e Genova. Esondato un rio a Quiliano

Liguria – É scattata nel pomeriggio l’Allerta Meteo Gialla per temporali che durerà fino a alla mattinata di domani e che interesserà gran parte della regione, escludendo di fatto soltanto l’imperiese (settore A).

Le precipitazioni più intense hanno iniziato ad interessare il savonese fin dalle prime ore del pomeriggio, con locali allagamenti e alcuni rii minori che si sono subito ingrossati. La situazione di maggiore disagio si è vissuta a Quiliano, dove è esondato il rio Ciaso. Fortunatamente, non si registra alcuna grave conseguenza per le persone che si trovavano in quel momento per strada. In ogni caso, il Comune di Quiliano ha invitato i propri cittadini ad allontanarsi dai piani più bassi delle abitazioni.

Intorno alla metà del pomeriggio il temporale si è lentamente spostato in direzione Genova, dove a partire dalle 17 ha iniziato a colpire i quartieri più a ponente della città.

