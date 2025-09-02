martedì 2 Settembre 2025
Chiavari, controlli dei carabinieri: dieci denunce e sei patenti ritirate

Redazione Liguria
carabinieri auto seraChiavari (Genova) – Negli scorsi giorni i carabinieri di Chavari hanno dato il via ad un’attività di controlli straordinari sul territorio, grazie all’impiego di 30 militari dell’arma. In tutto sono state identificate circa 175 persone, delle quali venticinque sottoposte a misure alternative, e controllate cento autovetture.
A seguito dei controlli sono state denunciate sei persone alla guida, dai 19 ai 34 anni di età, ai quali è stata ritirata la patente di guida; un 45enne e un 19enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere dopo esser stati trovati in possesso di un coltello; un 30enne, per evasione dagli arresti domiciliari; un 20enne che non ha lasciato il territorio italiano nonostante un ordine del Questore.
Infine sono stati segnalati alla Prefettura tre 20enni italiani (una ragazza e due ragazzi) come assuntori di sostanza stupefacente.
