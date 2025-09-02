Meteo Liguria, ancora instabilità con possibili temporali

L’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria si allontana lasciando dietro di sé ancora instabilità accompagnata da precipitazioni a carattere temporalesco specie sul Levante e, nel pomeriggio, anche sul Ponente.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025:

graduale esaurimento delle precipitazioni a levante, in particolare nell’interno.

In una prima fase, queste zone (Valli Trebbia, Aveto e Sturla) potranno sperimentare possibili locali disagi per temporali intensi.

In mattinata cieli prevalentemente soleggiati sull’Imperiese, poco nuvolosi nel Savonese e da poco nuvolosi a nuvolosi sul centro-levante.

Nel corso del pomeriggio generale aumento della copertura nuvolosa, con sviluppo di fenomeni di natura temporalesca nell’Imperiese interno e sull’Appennino centro-orientale.

Venti deboli a tratti moderati in prevalenza dai quadranti meridionali, eccezion fatta per una breve fase settentrionale nel Savonese in mattinata.

Mare da mosso a molto mosso lungo tutto l’arco della giornata; agitato al largo dal pomeriggio.

Temperature in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +23°C/+26°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +9°C/+18°C e massime tra +16°C/+23°C.