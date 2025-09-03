Genova, indagini sulla donna morta cadendo dalle scale

Genova – Indagini in corso sulla morte della donna di 30 anni precipitata dalle scale della sua abitazione, nel quartiere di San Martino.

La donna, Evelinndel Moori Chamorro, 30 anni, di origini peruviane, potrebbe essere caduta oppure potrebbe essersi lanciata o, ancora, potrebbe essere stata vittima di una spinta del compagno che è ora indagato per omicidio preterintezionale.

La donna viveva nell’abitazione di salita superiore della Noce insieme ai familiari e al compagno, Marlo Vidalon, 32 anni, e al termine della lite sarebbe caduta nella tromba delle scale perdendo la vita.

La ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine è fondamentale per l’accertamento di quanto realmente accaduto perché l’uomo, ascoltato nell’interrogatorio, avrebbe dichiarato di aver litigato con la compagna e di essere uscito di casa per andarsene. A questo punto la donna avrebbe urlato che se l’uomo se ne fosse andato, si sarebbe gettata dalle scale e poco dopo si sarebbe effettivamente lanciata perdendo la vita.

La versione resa dall’uomo, però, dovrà essere vagliata e confermata perché esiste anche la possibilità, altrettanto da verificare, che l’uomo abbia spinto la donna facendola cadere anche non intenzionalmente.

L’autopsia ordinata dal giudice che segue il caso potrà forse chiarire alcuni dettagli e fornire le risposte ai dubbi sollevati.

Il medico legale depositerà la relazione sugli esami condotti tra una sessantina di giorni e nel frattempo proseguiranno le indagini per accertare eventuali tensioni o dissapori all’interno della coppia.

