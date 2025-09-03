mercoledì 3 Settembre 2025
Genova, morto Fabrizio Pianetti, lutto tra i tifosi del Genoa

Redazione Liguria
Fabrizio PianettiGenova – Lutto in tutto il mondo Genoa e in quello dello spettacolo e del commercio per la morte di Fabrizio Pianetti, volto noto della televisione locale, grande cuore genoano e animatore delle serate di molti locali della città.
Proprietario e gestore della storica Casa del Bottone, Pianetti aveva 57 anni e da tempo combatteva con coraggio contro una brutta malattia. Era una persona molto conosciuta in città, che anche in questi ultimi anni aveva affrontano la malattia con il sorriso e con l’immancabile ottimismo. Lascia il figlio Rodolfo e la moglie Pamela.
Sono centinaia i messaggi di cordoglio e i ricordi che in questi minuti vengono condivisi sui social da decine di amici, conoscenti e compagni di vita che hanno avuto modo di frequentarlo e conoscerlo da vicino in tutti questi anni.
