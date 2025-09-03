Maltempo Liguria, danni in Val Fontanabuona: la Regione chiederà lo stato d’emergenza

Val Fontanabuona – A seguito dell’incontro che si è svolto a San Colombano Certenoli tra i sindaci dei comuni della Val Fontanabuona e l’assessore della Protezione Civile la Regione Liguria ha dichiarato che chiederà lo stato d’emergenza a seguito del maltempo che ha colpito le zone nella notte tra lunedì e martedì.

Allagamenti, danni e disagi hanno interessato diversi comuni, con i torrenti e i rii minori che si sono rapidamente alzati durante il temporale e con alcune famiglie che sono state evacuate, mentre delle frazioni sono rimaste isolate o senz’acqua e corrente per diverse ore.

Nei luoghi più colpiti sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per dare sostegno alla popolazione.

Oltre alla Val Fontanabuona, tra il pomeriggio di lunedì e la notte di martedì l’ondata di maltempo ha interessato anche il savonese e il genovesato: allagamenti si sono segnalati anche a Quiliano e in alcuni quartieri di Genova, come a San Fruttuoso o a Voltri.

