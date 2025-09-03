Olly annuncia un concerto a Genova: la musica torna al Ferraris dopo oltre vent’anni

Genova – Olly ha annunciato un concerto a Genova per il 16 giugno 2026. L’ha fatto ieri sera sui social e dal palco dell’Ippodromo di Milano, dove si stava esibendo davanti a più di 30mila persone.

Il concerto del cantante genovese, fresco vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, riporterà la musica a Genova e allo stadio Luigi Ferraris dopo più di vent’anni: l’ultimo ad esibirsi nell’impianto sportivo che ospita le sfide casalinghe di Genoa e Sampdoria era stato Vasco Rossi nel 2004.

I biglietti sono già disponibili a partire da ieri sera e si trovano sul sito di TicketOne.it e presso tutti i punti vendita abilitati.

