mercoledì 3 Settembre 2025
Olly annuncia un concerto a Genova: la musica torna al Ferraris dopo oltre vent’anni

Redazione Liguria
Concerto Olly GenovaGenova – Olly ha annunciato un concerto a Genova per il 16 giugno 2026. L’ha fatto ieri sera sui social e dal palco dell’Ippodromo di Milano, dove si stava esibendo davanti a più di 30mila persone.
Il concerto del cantante genovese, fresco vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, riporterà la musica a Genova e allo stadio Luigi Ferraris dopo più di vent’anni: l’ultimo ad esibirsi nell’impianto sportivo che ospita le sfide casalinghe di Genoa e Sampdoria era stato Vasco Rossi nel 2004.
I biglietti sono già disponibili a partire da ieri sera e si trovano sul sito di TicketOne.it e presso tutti i punti vendita abilitati.
