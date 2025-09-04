Il Giro della Lunigiana parte oggi da Genova, le modifiche alla viabilità

Genova – Giovedì 4 settembre, per garantire lo svolgimento della gara ciclistica “49° Giro della Lunigiana”, sono adottate le seguenti prescrizioni:

– dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in via Dante, semicarreggiata a mare, nel tratto compreso tra piazza De Ferrari e via Meucci;

– dalle ore 13.00 è istituito il divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alla gara e dei mezzi al loro seguito , nei tratti di volta in volta interessati, lungo il seguente itinerario:

– via Diaz (carreggiata lato mare)

– viale Brigate Partigiane (carreggiata lato ponente)

– rotatoria 9 novembre 1989

– corso Marconi (carreggiata lato mare)

– corso Italia (carreggiata lato mare)

– via Felice Cavallotti (corsie direzione monte)

– via Caprera (corsie con direzione levante nel tratto tra via Orsini e piazza Sturla).

– divieto di circolazione dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze correlate alla manifestazione sportiva da piazza Sturla fino alla via Aurelia (S.S. 1 confine Comune di Bogliasco) in entrambi i sensi di marcia

– obbligo di svolta dalle ore 12.45 e solo per il tempo strettamente necessario al trasferimento in viale Cembrano per i veicoli provenienti da via Brigata Salerno

– divieto di circolazione, dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze in piazza Egisto Sivelli (stazione FS Quarto)

– divieto di circolazione, dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze in via Jan Palach

– obbligo di svolta a sinistra, dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze da corso Europa (direzione levante) a via Bettolo/corso Europa (direzione ponente)

– obbligo di svolta a sinistra, dalle ore 12.45 alle ore 14.15 e comunque sino a cessate esigenze da via Santorre de Rossi di Santarosa a corso Europa (direzione ponente);

In ogni caso, nelle strade interessate dalla manifestazione, dovrà essere vietata l’immissione nella circolazione veicolare proveniente da ogni accesso pubblico e privato. tale misura è finalizzata a garantire la piena fruibilità della carreggiata e a prevenire interferenze con la colonna di gara e i mezzi al seguito.

Durante la fase di trasferimento, per garantire l’accesso all’ospedale Gaslini, verrà mantenuta percorribile la corsia monte di via Cinque Maggio, delimitata con transenne e coni segnaletici. L’accesso avverrà percorrendo via Angelo Carrara, largo Gerolamo Gaslini e via V Maggio in direzione ponente. Tale varco sarà riservato ai soli utenti dell’ospedale e ai mezzi di soccorso. Eventuali dehors, cantieri, cassonetti Amiu o altre occupazioni lungo il percorso dovranno essere temporaneamente rimossi/spostati a cura dei soggetti competenti, se ritenuto necessario dall’organizzazione”.

