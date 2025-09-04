Treni, scatta lo sciopero: da stasera ritardi e disagi

Liguria – A partire da questa sera sono previsti ritardi e disagi sulla linea ferroviaria della Liguria e di tutta Italia a causa di uno sciopero nazionale che riguarderà i lavoratori di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

La mobilitazione inizierà alle ore 21 di questa sera e proseguirà fino alle ore 18 di domani, venerdì 5 settembre. Ripercussioni alla circolazione, però, potranno verificarsi anche nelle ore precedenti e in quelle successiva alla protesta.

I treni regionali, Intercity e ad Alta Velocità potranno accumulare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni.

“Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper – scrive Trenitalia – sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

