venerdì 5 Settembre 2025
La Spezia, lite tra detenuti in carcere: agente interviene e viene aggredito

Redazione Liguria
carcere cella sbarreLa Spezia – Una violenta lite è avvenuta ieri presso il carcere di La Spezia. A darne notizia è Vincenzo Tristaino, segretario regionale per la Liguria del sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.
Un detenuto avrebbe tentato di aggredirne un altro, il tutto per cause ancora da verificare. Un agente, cercando di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, si è messo in pezzo ed è stato colpito con una violenta bastonata. L’uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dai medici, che l’hanno trasportato all’ospedale dove gli sono state riscontrate delle ferite guaribili in cinque giorni. L’aggressore, invece, ha dato ulteriormente in escandescenze tagliandosi testa, capelli e fronte, prima di essere definitivamente fermato.
Tristaino rimarca le difficoltà che quotidianamente caratterizzano le carceri liguri e torna a sollecitare le Istituzioni affinchè si riapra, in Liguria, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria: “Riaprire il PRAP in Liguria è assolutamente necessario per sanare le gravi inefficienze prodotte dalla soppressione, nel 2017, del Provveditorato di Genova e la dipendenza logistica, gestionale e territoriale dal Piemonte, come è oggi”, conclude il sindacalista.
