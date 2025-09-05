venerdì 5 Settembre 2025
Rapallo, lanciano pietre ad un cucciolo di cinghiale: ragazzini denunciati dagli animalisti

Redazione Liguria
cinghiali strada Santa Margherita LigureRapallo (Genova) – Una denuncia per il reato di maltrattamento di animali sarà inviata lunedì mattina al tribunale di Genova da parte dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA.
La denuncia per maltrattamento di animali è rivolta contro il gruppo di ragazzini che poche notti fa, alle ore 5, ha scavalcato la recinzione del parco Emilio De Martino che si trova nelle vicinanze della stazione di Rapallo.
Secondo quanto dichiarato dai vicini, i ragazzi una volta scavalcato la recinzione avrebbero rincorso e tirato pietre ad un cucciolo di cinghiale. Il video della vicenda diventato virale sui social è stato acquisito dai carabinieri .
Gli animalisti, oltre che per maltrattamento di animali, hanno denunciato i giovani anche per schiamazzi e per essere entrati nel perimetro del parco in orario di chiusura.
