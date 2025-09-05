Rapallo, lanciano pietre ad un cucciolo di cinghiale: ragazzini denunciati dagli animalisti

Rapallo (Genova) – Una denuncia per il reato di maltrattamento di animali sarà inviata lunedì mattina al tribunale di Genova da parte dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA.

La denuncia per maltrattamento di animali è rivolta contro il gruppo di ragazzini che poche notti fa, alle ore 5, ha scavalcato la recinzione del parco Emilio De Martino che si trova nelle vicinanze della stazione di Rapallo.

Secondo quanto dichiarato dai vicini, i ragazzi una volta scavalcato la recinzione avrebbero rincorso e tirato pietre ad un cucciolo di cinghiale. Il video della vicenda diventato virale sui social è stato acquisito dai carabinieri .

Gli animalisti, oltre che per maltrattamento di animali, hanno denunciato i giovani anche per schiamazzi e per essere entrati nel perimetro del parco in orario di chiusura.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]