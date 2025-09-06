sabato 6 Settembre 2025
Sanremo, incendio in via Buonboschetto

Redazione Liguria
0

Sanremo incndio via BuonboschettoSanremo (Imperia) – I Vigili del fuoco del comando di Imperia al lavoro, questa mattina, per un incendio di arbusti e vegetazione che minacciava le case in via Buonboschetto.
Sul posto è intervenuta per precauzione una decina di mezzi e le squadre operative di Sanremo e Imperia.
Le fiamme, spinte dal vento, si sono fatte minacciose e si temeva per le case e le persone che vi abitano e così è stato allertato anche l’elicottero anti-incendio della Regione Liguria.
Sul posto Carabinieri forestali, vigili urbani, squadre AIB, e l’elicottero.

