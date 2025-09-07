domenica 7 Settembre 2025
Monte di Portofino, escursionista ferito soccorso con elicottero

elicottero vigili del fuocoCamogli (Genova) – Migliorano, in ospedale, le condizioni dell’escursionista soccorso ieri pomeriggio sul monte di Portofino in seguito ad un incidente.
L’uomo stava percorrendo un sentiero quando è scivolato ferendosi ad una gamba.
La chiamata al numero di emergenza 112 ha fatto scattare i soccorsi e il Reparto Volo del Vigili del Fuoco ha trasportato gli elisoccorritori ed il personale medico sul posto e l’escursionista è stato stabilizzato per essere poi issato a bordo dell’elicottero per il trasporto in ospedale.
