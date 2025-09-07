Genova, cadavere in un torrente a Sestri, indagini in corso

Genova – Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni è stato trovato questa mattina, nel greto del torrente Molinassi, nel quartiere di Sestri Ponente. L’allarme è scattato poco dopo le 7 di questa mattina quando una persona ha avvitato la persona distesa nel letto del torrente ed ha chiamato il 112 per chiedere soccorso.

Subito è stata inviata l’ambulanza del 118 e l’automedica ma per l’uomo non c’era più nulla da fare e dopo i rilievi della forze dell’ordine, il cadavere è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali.

Non è chiaro, infatti, se la persona sia deceduta in seguito ad una caduta accidentale o se abbia compiuto un gesto estremo o, ancora, se sia caduta vittima di un’aggressione.

I carabinieri intervenuti sul posto avrebbero infatti rinvenuto una vistosa ferita alla testa che potrebbe essere la causa del decesso o il segno di una violenza ricevuta.——————————————————————————————————

