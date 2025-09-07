domenica 7 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, cadavere in un torrente a Sestri, indagini in corso
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSestri PonenteNotizie in evidenza

Genova, cadavere in un torrente a Sestri, indagini in corso

Redazione Liguria
0

carabinieri genericaGenova – Il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni è stato trovato questa mattina, nel greto del torrente Molinassi, nel quartiere di Sestri Ponente. L’allarme è scattato poco dopo le 7 di questa mattina quando una persona ha avvitato la persona distesa nel letto del torrente ed ha chiamato il 112 per chiedere soccorso.
Subito è stata inviata l’ambulanza del 118 e l’automedica ma per l’uomo non c’era più nulla da fare e dopo i rilievi della forze dell’ordine, il cadavere è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti medico legali.
Non è chiaro, infatti, se la persona sia deceduta in seguito ad una caduta accidentale o se abbia compiuto un gesto estremo o, ancora, se sia caduta vittima di un’aggressione.
I carabinieri intervenuti sul posto avrebbero infatti rinvenuto una vistosa ferita alla testa che potrebbe essere la causa del decesso o il segno di una violenza ricevuta.——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
migranti Ventimiglia

Ventimiglia, due Migranti feriti a colpi di pistola, indagini in corso

Cronaca
meteo Liguria domenica 7 settembre 2025

Meteo Liguria, ancora prevalenza di bel tempo, peggiora da domani

Cronaca
genova manifestazione Cgil palestina

Palestina e Global Sumud Flotilla, manifestazione Cgil: garantire arrivo aiuti umanitari

Cronaca
Eclissi di Luna

Eclissi totale di Luna, a Genova appuntamento all’Osservatorio Astronomico

Cronaca