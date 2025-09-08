Genova, piccolo Matteo salvato dai militi della Croce Rossa: genitori in sede per ringraziarli

Genova – Domenica mattina 7 settembre 2025, i genitori del piccolo Matteo si sono recati presso la sede della Croce Rossa di Genova in Corso Gastaldi per ringraziare di persona i volontari che, nella notte del 22 luglio scorso, avevano contribuito a salvargli la vita.

Quella notte, a Genova, Matteo era stato colpito da un arresto cardiaco. Grazie all’utilizzo immediato di un defibrillatore e al successivo intervento dell’Automedica Golf 1 della Croce Rossa Italiana, con a bordo un medico e un infermiere del servizio 118, il bambino è stato rianimato e trasportato in condizioni critiche ma stabili al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gaslini.

Dopo settimane di cure, Matteo è stato dimesso nei giorni scorsi. Oggi i suoi genitori hanno

voluto testimoniare la loro riconoscenza portando in dono una fotografia del figlio scattata

il giorno prima dell’evento, accompagnata da una poesia di Margaret Fishback Powers:

“… i giorni nei quali c’è soltanto un’orma sulla sabbia, sono proprio quelli nei quali ti ho tenuto in braccio.”

Un gesto semplice ma di profonda gratitudine verso i volontari che, proprio in quei momenti drammatici in cui “il tempo sembrava essersi fermato”, hanno saputo restituire la vita al

piccolo Matteo.

La foto e la poesia sono state affisse dallo stesso bambino nell’auditorium del Comitato di

Genova della Croce Rossa, accanto alla scritta “Un’Italia che aiuta”.

«Un cuore di un bambino che torna a battere – sottolinea il Comitato CRI Genova – è

l’evento che, da solo, giustifica tutta la struttura, tutti gli sforzi, tutti i servizi e ogni corsa

per arrivare su un soccorso, anche quando ciò comporta rischi personali. È questo il

significato più profondo del nostro impegno quotidiano».

La Croce Rossa Italiana è un’associazione di volontariato, indipendente e imparziale, che

porta aiuto alle persone in difficoltà senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, colore

della pelle, credo politico o religioso. La sua forza è rappresentata dall’impegno dei

volontari, che donano il loro tempo e le loro competenze per aiutare il prossimo.

Per entrare a far parte della Croce Rossa è necessario frequentare un corso base di accesso, che abilita a operare in tutte le aree di intervento. Successivamente, sono disponibili corsi di specializzazione: tra questi il percorso per diventare soccorritore TSSA (Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza), accessibile solo dopo aver superato l’abilitazione come Esecutore Basic Life Support and Defibrillation – Sanitario (EBLSDS).

È grazie a questa preparazione che, la notte del 22 luglio, i volontari hanno saputo

intervenire con professionalità e sangue freddo, riuscendo a far ripartire il cuore di Matteo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]