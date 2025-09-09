martedì 9 Settembre 2025
Rapallo, molesta i passanti e prende a pugni i carabinieri: arrestato 32enne

Redazione Liguria
0

carabinieri autoRapallo (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti a Rapallo, dove un uomo di 32 anni, in evidente stato di alterazione dovuto con ogni probabilità all’assunzione di sostanze alcoliche, ha iniziato a dare in escandescenze e molestare i passanti.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dagli stessi cittadini che erano stati infastiditi dall’uomo.
Alla vista dei militari dell’arma, il 32enne ha iniziato ad inveire nei loro confronti, arrivando a colpirne uno con un violento pugno. Dopo esser stato fermato e arrestato, l’uomo ha anche danneggiato l’auto di servizio sulla quale era stato fatto salire.
Dovrà rispondere della accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
