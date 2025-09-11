Genova, furto di un trolley con abiti da 200mila euro: arrestato un uomo

Genova – Dopo una lunga attività d’indagine, è stato arrestato uno dei due uomini accusati di furto aggravato in concorso a seguito di quanto accaduto lo scorso novembre in via XX Settembre.

Quel giorno una donna si era recata dai carabinieri denunciando il furto di un trolley, che le era stato sottratto dalla vettura che aveva momentaneamente parcheggiato davanti ad un hotel in via XX Settembre, nel cuore del centro di Genova, mentre lei era impegnata nelle pratiche di accettazione all’interno della struttura. All’interno della valigia erano presenti vestiti di alta moda per un valore totale di circa 200mila euro.

I militari dell’arma hanno avviato immediatamente le indagini, che grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno portato all’identificazione di due soggetti.

All’interno dell’abitazione dell’uomo arrestato, un 28enne, sono stati ritrovati monili, oggetti e orologi di valore, oltre che circa 1600 euro in contanti posseduti senza apparente motivo. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi, mentre il complice al momento risulta irreperibili.

