giovedì 11 Settembre 2025
Meteo Liguria, tempo più stabile ma in arrivo nuovo peggioramento

Redazione Liguria
meteo Liguria giovedì 11 settembre 2025La perturbazione che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni si sposta verso l’Europa nord-orientale e l’Italia resta in bilico tra un settore più stabile sul Mar Mediterraneo e la depressione ormai fissa tra Islanda e Gran Bretagna.
Attesa quindi una fase relativamente stabile, ma con possibilità di sviluppo di precipitazioni convettive in particolare tra Prealpi ed Alpi e nel weekend è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest italiano.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 11 settembre 2025:
Dopo i rovesci della notte, con cieli sereni a Ponente e nubi sparse sui restanti settori, la mattinata dovrebbe essere caratterizzata da un ulteriore rasserenamento sul settore centrale mentre a Levante resterà più nivoloso.
Nel pomeriggio dal Savonese verso est aumento della nuvolosità sul settore costiero ed immediato entroterra per l’impostarsi di una circolazione ciclonica sul Mar Ligure, più soleggiato a Ponente.
Non si esclude in questa fase qualche debole isolato rovescio laddove la nuvolosità risulterà più compatta.
Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica. Raffiche fino a forti al largo della Corsica.
Mare molto mosso nell’Imperiese e dal Genovesato verso est, mosso altrove. Al mattino agitato al largo dello Spezzino.
Temperature minime in lieve calo, massime generalmente stazionarie .
Sulla costa attese temperature minime tra +16°C/+22°C e massime tra +22°C/+26°C.
Nell’interno temperature minime tra +10°C/+17°C e massime tra +21°C/+24°C.

