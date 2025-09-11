Meteo Liguria, tempo più stabile ma in arrivo nuovo peggioramento

La perturbazione che ha interessato la Liguria negli ultimi giorni si sposta verso l’Europa nord-orientale e l’Italia resta in bilico tra un settore più stabile sul Mar Mediterraneo e la depressione ormai fissa tra Islanda e Gran Bretagna.

Attesa quindi una fase relativamente stabile, ma con possibilità di sviluppo di precipitazioni convettive in particolare tra Prealpi ed Alpi e nel weekend è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sul Nord-Ovest italiano.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 11 settembre 2025:

Dopo i rovesci della notte, con cieli sereni a Ponente e nubi sparse sui restanti settori, la mattinata dovrebbe essere caratterizzata da un ulteriore rasserenamento sul settore centrale mentre a Levante resterà più nivoloso.

Nel pomeriggio dal Savonese verso est aumento della nuvolosità sul settore costiero ed immediato entroterra per l’impostarsi di una circolazione ciclonica sul Mar Ligure, più soleggiato a Ponente.

Non si esclude in questa fase qualche debole isolato rovescio laddove la nuvolosità risulterà più compatta.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica. Raffiche fino a forti al largo della Corsica.

Mare molto mosso nell’Imperiese e dal Genovesato verso est, mosso altrove. Al mattino agitato al largo dello Spezzino.

Temperature minime in lieve calo, massime generalmente stazionarie .

Sulla costa attese temperature minime tra +16°C/+22°C e massime tra +22°C/+26°C.

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+17°C e massime tra +21°C/+24°C.