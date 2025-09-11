giovedì 11 Settembre 2025
Valbrevenna, lite tra amici nella notte: un giovane accoltellato

ambulanza soccorsiValbrevenna (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della prima mattinata odierna a Valbrevenna.
É accaduto all’interno di un’abitazione dove si trovavano due giovani, uno di 25 e l’altro di 30 anni. I due avrebbero iniziato a litigare, quando uno dei due ha preso in mano un coltello e ha accoltellato alla gamba l’altro prima poi di autoinfliggersi un colpo al braccio.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei confronti dei feriti e hanno trasportato loro all’ospedale: il primo in codice giallo, al Villa Scassi, il secondo in codice verde, al Galliera. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.
Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.
