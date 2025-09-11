Valbrevenna, lite tra amici nella notte: un giovane accoltellato

Valbrevenna (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della prima mattinata odierna a Valbrevenna.

É accaduto all’interno di un’abitazione dove si trovavano due giovani, uno di 25 e l’altro di 30 anni. I due avrebbero iniziato a litigare, quando uno dei due ha preso in mano un coltello e ha accoltellato alla gamba l’altro prima poi di autoinfliggersi un colpo al braccio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei confronti dei feriti e hanno trasportato loro all’ospedale: il primo in codice giallo, al Villa Scassi, il secondo in codice verde, al Galliera. Nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]