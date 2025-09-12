venerdì 12 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaApicoltura, Regione Liguria stanzia oltre 200mila euro per sostegni al settore
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa Spezia

Apicoltura, Regione Liguria stanzia oltre 200mila euro per sostegni al settore

Redazione Liguria
0

arnie api miele parco BeiguaLa Regione Liguria ha approvato il bando per il finanziamento degli interventi a favore del settore apistico per l’annualità 2025/2026, nell’ambito del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
“Un segnale chiaro di attenzione verso gli apicoltori liguri e un investimento sul territorio” – dice il vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.
Alla Liguria sono stati destinati 222.603,42 euro, che saranno ripartiti tra tre tipologie di intervento: assistenza tecnica, formazione e consulenza agli apicoltori; investimenti in attrezzature, arnie e presidi sanitari, sciami e api regine, prevenzione avversità climatiche e razionalizzazione della transumanza; promozione e sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità dei prodotti apistici. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate entro il 30 giugno 2026.
“Con questo bando – sottolinea Piana – sosteniamo concretamente un comparto prezioso non solo per la qualità del miele ligure, ma anche per il ruolo insostituibile che le api svolgono nella biodiversità e nell’equilibrio ambientale. Gli aiuti previsti puntano a rafforzare la competitività delle imprese, a migliorare le tecniche produttive e a promuovere le nostre eccellenze sul mercato”.
Il provvedimento è pubblicato sul sito della Regione Liguria, sul portale www.agriligurianet.it e sul Bollettino Ufficiale regionale.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Acciaierie d'Italia ex Ilva Genova

EX Ilva, proroga per le offerte vincolanti

Cronaca
Genova Smart Week

Dal 17 al 23 novembre torna la Genova Smart Week

Eventi
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, uomo accoltellato nei vicoli: soccorsi sul posto

Cronaca
coda Sopraelevata

Salone Nautico a Genova, le modifiche alla viabilità

Cronaca