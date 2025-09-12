Meteo Liguria, tempo variabile, sabato nuovo peggioramento

Correnti occidentali interessano il Nord Italia portando tempo caratterizzato da variabilità. Un temporaneo peggioramento è atteso tra il pomeriggio-sera di sabato con rovesci e qualche temporale. Previsto un miglioramento invece, per domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 12 settembre 2025:

Al mattino nubi medio-basse sul settore centro-orientale con occasionali piovaschi sullo Spezzino.

Cielo più aperto a ponente e sui versanti padani in genere.

Nel pomeriggio trasferimento degli annuvolamenti nei settori interni, ampie schiarite lungo le coste specie del settore centro-orientale.

Sempre nel pomeriggio, passaggio di velature in quota senza conseguenze.

Venti moderati o forti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati da sud-est lungo le coste.

Mare generalmente molto mosso.

Temperature pressochè stazionarie

Sulla costa temperature minime tra 18-21 e massime tra 24-26 gradi

Nell’interno attese temperature minime tra 7-15 gradi e massime tra 21-24 gradi