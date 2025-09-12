venerdì 12 Settembre 2025
Meteo Liguria, tempo variabile, sabato nuovo peggioramento

Redazione Liguria
meteo Liguria venerdì 12 settembre 2025Correnti occidentali interessano il Nord Italia portando tempo caratterizzato da variabilità. Un temporaneo peggioramento è atteso tra il pomeriggio-sera di sabato con rovesci e qualche temporale. Previsto un miglioramento invece, per domenica.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 12 settembre 2025:
Al mattino nubi medio-basse sul settore centro-orientale con occasionali piovaschi sullo Spezzino.
Cielo più aperto a ponente e sui versanti padani in genere.
Nel pomeriggio trasferimento degli annuvolamenti nei settori interni, ampie schiarite lungo le coste specie del settore centro-orientale.
Sempre nel pomeriggio, passaggio di velature in quota senza conseguenze.
Venti moderati o forti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati da sud-est lungo le coste.
Mare generalmente molto mosso.
Temperature pressochè stazionarie
Sulla costa temperature minime tra 18-21 e massime tra 24-26 gradi
Nell’interno attese temperature minime tra 7-15 gradi e massime tra 21-24 gradi

