sabato 13 Settembre 2025
Borghetto Santo Spirito, grave incidente ieri sera, feriti due motociclisti

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiBorghetto Santo Spirito (Savona) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni dei due motociclisti feriti nella serata di ieri, venerdì 12 settembre, nell’incidente avvenuto in via Parioli.
L’allarme è scattato intorno alle 20 quando i Vigili del Fuoco di Albenga sono intervenuti con una squadra allertati dal 118
I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e sgomberato la strada mentre le ambulanze e l’automedica del 118 soccorrevano i centauri feriti.
Il personale della Croce Rossa di Loano e di Ceriale, con l’automedica Sierra 4 ha stabilizzato i feriti e li ha trasportati in codice giallo, intermedio per gravità, all’ospedale di Pietra Ligure dove i medici hanno disposto esami e controlli.
In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.
