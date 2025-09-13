Genova, rubano cellulare in piazza delle Erbe, la polizia li trova con la App

Genova – Hanno rubato il telefono cellulare in piazza delle Erbe ma sono stati trovati e fermati dalla polizia che ha usato la App per seguirli.

Durante la notte, intorno alle ore 03.30, gli agenti delle volanti Cornigliano e San Fruttuoso, a seguito di segnalazione al 112NUE, sono intervenuti in piazza delle Erbe in soccorso di un 22enne genovese che era stato appena derubato del suo telefono.

In particolare il giovane ha raccontato di essere stato distratto da due ragazzi che gli hanno rubato il cellulare per poi scappare. Gli operatori, tramite l’applicazione dello smartphone “DOV’E”, hanno immediatamente seguito le tracce e visto che il telefono era localizzato nei Giardini Luzzati, dove si sono diretti.

Durante il tragitto hanno intercettato subito due giovani risultati rispondenti alla descrizione della vittima e una volta giunti nei giardini hanno trovato una loro amica in possesso del telefono poco prima rubato.

I due ragazzi sono stati denunciati per tentato furto in concorso, mentre la ragazza è stata denunciata per ricettazione.