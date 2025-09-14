Sanremo, auto in fiamme nella notte

Sanremo (Imperia) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, poco prima dell’alba, per un’auto in fiamme.

L’emergenza è scattata in strada San Lorenzo, nella città dei Fiori e i pompieri sono accorsi dopo le telefonate al 112 dei residenti della zona.

Intorno alle 5 i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono arrivati sul posto ed hanno domato velocemente le fiamme che si erano estese anche ad una catasta di legna da ardere.

Spente le fiamme e bonificata la zona sono iniziate le prime indagini per risalire all’origine del rogo.