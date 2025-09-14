domenica 14 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, auto in fiamme nella notte
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Sanremo, auto in fiamme nella notte

Redazione Liguria
0

sanremo auto fiamme 14 settembre 2025Sanremo (Imperia) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, poco prima dell’alba, per un’auto in fiamme.
L’emergenza è scattata in strada San Lorenzo, nella città dei Fiori e i pompieri sono accorsi dopo le telefonate al 112 dei residenti della zona.
Intorno alle 5 i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono arrivati sul posto ed hanno domato velocemente le fiamme che si erano estese anche ad una catasta di legna da ardere.
Spente le fiamme e bonificata la zona sono iniziate le prime indagini per risalire all’origine del rogo.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Polizia notte auto

Genova, rissa davanti ad una discoteca a Campi, ferito un 30enne

Cronaca
caduto nel Bisagno

Genova, cade nel Bisagno andando alla partita, soccorso

Cronaca
funicolare Zecca Righi Genova

A Genova funicolare Zecca-Righi ancora bloccata da problemi tecnici

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, cadavere in casa in via Casata Centuriona a Marassi

Cronaca