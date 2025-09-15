Autobus, a Genova scatta l’orario invernale

Genova – Al via oggi, lunedì 15 settembre, l’orario invernale di AMT e vengono attivate le seguenti variazioni al servizio:

La principale riguarda il quartiere di Voltri: a seguito dell’ordinanza che limita il

transito sul viadotto di via Martiri del Turchino ai soli mezzi con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, e considerata l’impossibilità di utilizzare il viadotto di via De Sanctis come percorso alternativo, si è reso necessario modificare i percorsi delle linee 199 e 699.

Nel dettaglio, la linea 199 effettuerà servizio circolare sul seguente percorso:

Voltri/Rosa Parks (capolinea), via Ventimiglia, via Pietra Ligure, via Vallecrosia, via Calamandrei, via della Benedicta, via M. Turchino, inversione all’altezza dei civ. 80-84, via M. Turchino, via Novella, via Due Dicembre, via della Benedicta, via Calamandrei, via Vallecrosia, via Pietra Ligure, via Ventimiglia, Voltri/Rosa Parks (capolinea). Il passaggio in via M. Turchino, con l’inversione all’altezza dei civ. 80-84, è stato previsto per garantire il servizio al plesso scolastico della zona.

Per quello che riguarda la linea serale 699, i bus in arrivo da via della Benedicta, proseguiranno su via M. Turchino, effettuano inversione all’altezza dei civ. 80-84, continuano su via M. Turchino, via Novella, via Due Dicembre, via della Benedicta, via Novella, via De Sanctis, via Salvemini, via M. Turchino, dove riprenderanno regolare percorso.

La linea 192, non transitando sul viadotto oggetto di ordinanza, mantiene il percorso regolare.

Con l’avvio dell’orario invernale si sospende il periodo di sperimentazione della linea serale 608 Brignole – via De Gasperi (in servizio nelle sere del weekend). Il collegamento serale sulla tratta Verdi – Boccadasse continua a essere garantito dalla linea 607 che transita in corso Italia.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito amt.genova.it oppure contattare il Servizio Clienti al numero 848 000 030, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 13.00.