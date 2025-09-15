Genova, ruba un orologio da 50mila euro e si getta nel Bisagno: arrestato dopo cinque ore

Genova – Un turista giapponese ha richiesto l’intervento dei soccorsi ieri in piazza delle Americhe, a pochi metri dalla stazione di Brignole. L’uomo ha raccontato di esser stato appena derubato da un individuo, che gli avrebbe strappato dal polso un orologio dal valore di 50mila euro fuggendo prima nel tunnel sottostante le ferrovia e poi gettandosi nel greto del torrente Bisagno.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno dato il via a lunghe ricerche che sono proseguite per ben cinque ore, fino a circa le ore 21:00, quando il malvivente è stato visto uscire da uno scolmatore gattonando.

L’uomo, un 27enne, è stato raggiunto, fermato ed arrestato. Gettandosi nel torrente – e compiendo quindi un volo di circa quattro metri – si è anche procurato delle lesioni. Dovrà rispondere dell’accusa di rapina.

