lunedì 15 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ruba un orologio da 50mila euro e si getta nel Bisagno:...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentroMarassi

Genova, ruba un orologio da 50mila euro e si getta nel Bisagno: arrestato dopo cinque ore

Redazione Liguria
0

Polizia piedi autoGenova – Un turista giapponese ha richiesto l’intervento dei soccorsi ieri in piazza delle Americhe, a pochi metri dalla stazione di Brignole. L’uomo ha raccontato di esser stato appena derubato da un individuo, che gli avrebbe strappato dal polso un orologio dal valore di 50mila euro fuggendo prima nel tunnel sottostante le ferrovia e poi gettandosi nel greto del torrente Bisagno.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno dato il via a lunghe ricerche che sono proseguite per ben cinque ore, fino a circa le ore 21:00, quando il malvivente è stato visto uscire da uno scolmatore gattonando.
L’uomo, un 27enne, è stato raggiunto, fermato ed arrestato. Gettandosi nel torrente – e compiendo quindi un volo di circa quattro metri – si è anche procurato delle lesioni. Dovrà rispondere dell’accusa di rapina.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Salis visita primo giorno di scuola

Genova, nel primo giorno di scuola la sindaca Salis visita tre...

Cronaca
Fiumara Sampierdarena Genova centro commerciale

Genova, ruba in tre negozi alla Fiumara e scappa: 33enne arrestato

Cronaca
Stadio Comunale Chiavari Virtus Entella

Entella, l’iniziativa del club: ingresso gratis per chi abita vicino allo...

Sport
Visita delegazione medici cinesi

Genova, all’ospedale San Martino ospitata una delegazione di medici cinesi

Cronaca