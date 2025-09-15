Genova, scuole aperte e prime chiusure del Salone Nautico: tornano le code in città

Genova – Questa mattina è ufficialmente iniziato l’anno scolastico per circa 160mila studenti in tutta la Liguria, ai quali si va a sommare tutto il personale scolastico.

Questa mattinata già ‘storicamente’ difficile per il traffico cittadino, si è andata a sommare alle prime chiusure e modifiche alla viabilità relative all’apertura del Salone Nautico, in programma nel capoluogo dal 18 al 23 settembre. Da oggi, infatti, è scattata la chiusura di corso Marconi in direzione levante.

Forti rallentamenti e lunghe code hanno iniziato a verificarsi nella zona già dalle prime ore della mattinata. Le ripercussioni più impattanti si sono registrate lungo la carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione levante, dove gli agenti della Polizia Locale presenti sul posto hanno gestito la viabilità e istituito l’uscita obbligatoria presso la rampa di piazza Cavour. Inoltre, ripercussioni sul traffico si sono registrate anche presso l’uscita Autostradale di Genova Ovest.

