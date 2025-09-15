Scuola, in Liguria inizia oggi l’anno scolastico per 160mila studenti

In Liguria torna a suonare la sveglia per la Scuola e 160mila studenti iniziranno l’anno scolastico dopo diversi mesi di vacanze.

Alle 8 in punto suonerà la prima di ben 206 campanelle di inizio giornata e l’anno scolastico terminerà, come da disposizioni regionali, giovedì 11 giugno 2026.

Oggi, lunedì 15 settembre, suona la prima campana per gli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo e secondo grado. La Liguria è tra le ultime regioni a cominciare le lezioni. Dopo la nostra regione restano solo gli studenti di Piglia e Calabria che inizieranno domani.

Tra le novità di quest’anno scolatico l’introduzione di due giorni di festa per il Carnevale, il 16 e 17 febbraio prossimi e che si vanno ad aggiungere alle festività di Natale, a quelle pasquali e a quelle del 25 aprile e del 1 maggio.

Oltre al caro-libri, che pesa sempre di più sulle famiglie, alla ricerca di occasioni ed offerte nei supermercati ma anche – e sempre di più – nei negozi “cinesi” – a preoccupare i genitori è il dato secondo cui, in Liguria, solo il 31% degli edifici scolastici avrebbe tutte le certificazioni di sicurezza e, almeno teoricamente, non potrebbe aprire.

L’anno scolastico inizia anche con lo “scandalo” dell’ormai cronica mancanza di personale nelle scuole, alle prese con le nomine dell’ultimo minuto e la carenza di insegnanti di sostegno per un numero di studenti con bisogni particolari che aumenta ogni anno nel disinteresse delle istituzioni.

Novità importanti anche per gli studenti con il divieto di uso del telefono cellulare anche alle superiori e l’introduzione della bocciatura automatica con il 5 in condotta che diventa “sospensione” con esame riparatore in educazione civica per chi arriva a fine anno con il 6.