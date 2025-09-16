Genova, domani a Palazzo Ducale il vertice tra i sindaci delle principali città

Genova – Domani a Palazzo Ducale a Genova si riuniranno i sindaci delle principali città italiane in una giornata di incontri e confronto su diversi temi.

L’evento, promosso da Anci, Anci Liguria e Comune di Genova, vedrà la partecipazione di diversi primi cittadini: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci; Matteo Lepore, sindaco di Bologna e coordinatore delle Città metropolitane; Vito Leccese (Bari); Massimo Zedda (Cagliari); Enrico Trantino (Catania); Sara Funaro (Firenze); Federico Basile (Messina); Beppe Sala (Milano); Roberto Gualtieri (Roma, in videocollegamento); Stefano Lo Russo (Torino); Vittoria Ferdinandi (Perugia); Giuseppe Trivisonno (Campobasso).

L’agenda della giornata prevede, a partire dalle ore 15:30, la riunione dell’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, seguita dall’Assemblea di Anci Liguria alle ore 16:30, con la partecipazione degli amministratori locali liguri e dei principali comuni italiani. Il clou dell’incontro sarà il Coordinamento nazionale Anci Città Metropolitane alle 18:00, momento di discussione e pianificazione strategica per le grandi aree urbane del Paese.

“I sindaci delle grandi città hanno un ruolo fondamentale nella tenuta del Paese – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Ogni giorno affrontiamo sfide enormi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, spesso senza strumenti adeguati e con responsabilità rilevanti. Amministrare una grande città italiana oggi significa farsi carico di problemi complessi: dalla gestione dei bilanci, sempre più in sofferenza e con sempre più richieste e meno aiuti da parte dello Stato, alla pressione costante sui servizi pubblici, dall’accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati alla gestione della sicurezza”.

“A Genova – prosegue Salis – parleremo e ci confronteremo di questo e di tutti i temi che noi sindaci siamo chiamati ad affrontare ogni giorno, a prescindere dal colore politico: fare fronte comune è indispensabile per trovare risposte efficaci e chiedere il sostegno da parte dello Stato”.

Inoltre, i sindaci presenzieranno all’inaugurazione del 65° Salone Nautico Internazionale in programma il giorno successivo, giovedì 18 settembre.

