Genova, anche i lavoratori Amt aderiscono allo sciopero del 22 settembre

Genova – Mentre si avvicina la data del 22 settembre nella quale scatta lo sciopero generale dei settori pubblici e privati per manifestare il sostegno alla popolazione civile di Gaza e alla missione della Global Sumud Flotilla, aumentano le adesioni che riguardano la Liguria, e in questo caso specifico, il suo capoluogo.

Lunedì, infatti, incroceranno le braccia per l’intera giornata anche i lavoratori di Amt. Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]