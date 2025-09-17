mercoledì 17 Settembre 2025
Genova, anche i lavoratori Amt aderiscono allo sciopero del 22 settembre

Redazione Liguria
Filobus Genova Assi di ForzaGenova – Mentre si avvicina la data del 22 settembre nella quale scatta lo sciopero generale dei settori pubblici e privati per manifestare il sostegno alla popolazione civile di Gaza e alla missione della Global Sumud Flotilla, aumentano le adesioni che riguardano la Liguria, e in questo caso specifico, il suo capoluogo.
Lunedì, infatti, incroceranno le braccia per l’intera giornata anche i lavoratori di Amt. Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:
Servizio di trasporto urbano Genova
Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;
il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).
Servizio di trasporto provinciale
Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;
il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.
Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.
