martedì 16 Settembre 2025
Sciopero generale 22 settembre, chi si ferma: dalla scuola ai trasporti

Redazione Liguria
0

Sciopero generaleLiguria – Si avvicina la data di lunedì 22 settembre, nella quale l’Unione Sindacale di Base (USB) ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla e della popolazione civile di Gaza. La proclamazione è avvenuta a seguito della riunione che si è svolta proprio a Genova nella serata di giovedì 11 settembre.
Saranno diversi i settori a fermarsi anche per ventiquattr’ore, con conseguenti disagi che andranno avanti per tutto il giorno e che a Genova – soprattutto per quanto riguarda il traffico – potrebbero essere ulteriormente avvertiti a causa della presenza del Salone Nautico, che lunedì sarà giunto ormai al suo penultimo giorno.
Si fermeranno diversi settori: dalla scuole all’Università, passando per la logistica e i Vigili del Fuoco. I lavoratori del trasporto ferroviario, come si legge sul sito di Trenitalia, incroceranno le braccia “dalle ore 21:00 di domenica 21 alle ore 21:00 di lunedì 22 settembre”. Sostegno allo sciopero anche dai lavoratori portuali (non solo a Genova ma anche in altre città italiane).
“Lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa, segnaliamo all’utenza che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi”, scrive invece AMIU.
