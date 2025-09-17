Tragedia a Rossiglione, uomo si ribalta col trattore e muore

Rossiglione (Genova) – Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 settembre, nei pressi di un campo a Rossiglione, dove un uomo che si trovava alla guida di un mezzo agricolo si è ribaltato ed è morto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed è stato allertato anche l’elicottero per velocizzare il trasporto all’ospedale, ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, di circa 60 anni.

I carabinieri intervenuti sul luogo hanno avviato indagini e accertamenti per ricostruire la dinamica quanto successo. Secondo le prime informazioni, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un malore fatale che avrebbe colpito la vittima pochi istanti prima del ribaltamento del mezzo.

