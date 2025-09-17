mercoledì 17 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTragedia a Rossiglione, uomo si ribalta col trattore e muore
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Tragedia a Rossiglione, uomo si ribalta col trattore e muore

Redazione Liguria
0

ambulanza croce azzurra Brugnato la SpeziaRossiglione (Genova) – Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 settembre, nei pressi di un campo a Rossiglione, dove un uomo che si trovava alla guida di un mezzo agricolo si è ribaltato ed è morto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed è stato allertato anche l’elicottero per velocizzare il trasporto all’ospedale, ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, di circa 60 anni.
I carabinieri intervenuti sul luogo hanno avviato indagini e accertamenti per ricostruire la dinamica quanto successo. Secondo le prime informazioni, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un malore fatale che avrebbe colpito la vittima pochi istanti prima del ribaltamento del mezzo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Re delle Focaccette

Genova, il Re delle Focaccette rinvia apertura dopo nuova ispezione

Cronaca
Bordighera Capo Sant'Ampelio

Bordighera, caccia al cane che aggredisce e uccide altri animali

Cronaca
Sopraelevata Genova coda

Genova, traffico già in crisi, preoccupazione per il Salone Nautico

Cronaca
Genova chiesa resurrezione ns signore gesu borgoratti

Incidente mortale a Borgoratti, oggi i funerali di Fuvia Minetti

Borgoratti