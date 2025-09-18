Autostrade, incidente in A10: code e traffico in tilt

Genova – Mattinata difficile lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, in particolare nel tratto compreso tra il casello di Genova Pra’ e quello di Genova Aeroporto dove questa mattina, poco prima delle ore 9:00, si è verificato un incidente che avrebbe coinvolto due mezzi.

Fortunatamente, nessuno degli occupanti dei veicoli coinvolti è rimasto ferito, ma sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale. Lunghe code in direzione del capoluogo hanno raggiunto una lunghezza di circa 5 chilometri a partire dal casello di Genova Pra’ e fino al punto del sinistro stradale con decine di auto e mezzi pesanti che sono rimasti a lungo imbottigliati nel traffico.

Al momento non si conoscono i tempi di ripristino definitivo della circolazione, ma la situazione sarebbe in lento miglioramento.

