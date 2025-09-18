Genova, fuochi d’artificio tra le barche al Porto Antico, paura e caos

Genova – Hanno sparato una “batteria” di fuochi d’artificio tra le barche, al Porto Antico, e una “festa” si è trasformata in momenti di paura e caos con l’arrivo delle forze dell’ordine e il fuggi fuggi delle persone presenti.

Ancora tutto da chiarire l’episodio avvenuto questa sera, intorno alle 20,30, nella zona vicino all’NH Collection Hotel tra il galeone e i bar della zona accanto.

In circostanze ancora da chiarire ma, sembra, durante una festa di matrimonio, qualcuno ha posizionato una batteria di fuochi artificiali su una bitta vicino alle imbarcazioni ed ha “sparato”. La batteria di fuochi artificiali si è ribaltata dopo qualche secondo e ha iniziato a lanciare razzi in tutte le direzioni, rischiando di colpire persone e di incendiare le barche ormeggiate.

Tra le persone presenti si è scatenato il panico e nel fuggi fuggi generale sono arrivate le volanti della polizia e gli uomini della capitaneria di porto che hanno riportato la calma ed iniziato le indagini per identificare gli autori della bravata che poteva avere gravi conseguenze.

Verifiche anche sulla “batteria” di fuochi artificiali perché potrebbero essere illegali o venduti senza in necessari permessi visto che non è consentito l’uso e l’acquisto a persone non abilitate e prive di regolare patentino.