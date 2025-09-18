Sant’Olcese, donna cade nei boschi: soccorsa e trasportata all’ospedale

Sant’Olcese (Genova) – Un altro incidente nei boschi dell’entroterra ligure dopo quello avvenuto nella prima mattinata odierna nel comune di Busalla che ha causato il ferimento di uomo, trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova.
Questa volta è avvenuto nei boschi di Sant’Olcese, in località Torrazza, dove una donna di 81 anni è improvvisamente caduta in un punto particolarmente impervio.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, che hanno dato il via a lunghe e complesse operazioni per recuperare la donna, che in seguito è stata stabilizzata sulla barella e trasportata all’ospedale.
Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazione.
