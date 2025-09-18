giovedì 18 Settembre 2025
Busalla, fungaiolo cade per diversi metri nel bosco: è in gravi condizioni

elicottero vigili del fuocoBusalla (Genova) – Un incidente nei boschi di Busalla, nello specifico nei pressi della località Semino, è avvenuto questa mattina intorno alle ore 9:00, dove un fungaiolo è improvvisamente precipitato per diversi metri.
A dare l’allarme alcune persone che si trovavano con lui. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il ferito e l’hanno stabilizzato, per poi caricarlo a bordo dell’elicottero.
L’uomo è stato trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino di Genova. A seguito della caduta avrebbe sbattuto violentemente la testa e riportato un trauma cranico, ma per tutta la durata dei soccorsi non avrebbe mai perso conoscenza.
