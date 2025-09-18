giovedì 18 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaTragedia a Costarainera, uomo morto dopo una caduta sulla strada provinciale
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Tragedia a Costarainera, uomo morto dopo una caduta sulla strada provinciale

Redazione Liguria
0

grifo elicottero 118Costarainera (Imperia) – Una tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, giovedì 18 settembre, lungo la strada provinciale a Costarainera, nell’imperiese, dove un uomo è morto a seguito di una caduta.
L’allarme è scattato intorno alle ore 9:00 e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno allertato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasporto dell’uomo all’ospedale. Dopo diversi tentativi, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che dalle prime informazioni risulterebbe esser caduta da un’altezza di circa tre metri.
Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto successo. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire i contorni della vicenda.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Coda autostrada A10 Genova aeroporto

Autostrade, incidente in A10: code e traffico in tilt

Cronaca
polizia auto squadra volanti

Genova, ingerisce droga alla vista degli agenti: arrestato un 15enne

Cronaca
coda Sopraelevata

Genova, Salone Nautico al via: tutte le modifiche alla viabilità

Cronaca
Nada Cella

Nada Cella, riapre il processo a Genova

Cronaca