Tragedia a Costarainera, uomo morto dopo una caduta sulla strada provinciale

Costarainera (Imperia) – Una tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, giovedì 18 settembre, lungo la strada provinciale a Costarainera, nell’imperiese, dove un uomo è morto a seguito di una caduta.

L’allarme è scattato intorno alle ore 9:00 e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno allertato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasporto dell’uomo all’ospedale. Dopo diversi tentativi, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che dalle prime informazioni risulterebbe esser caduta da un’altezza di circa tre metri.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto successo. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire i contorni della vicenda.

——————————————————————————————————

