Genova, gattino intrappolato in un tombino viene salvato dai vigili del fuoco

Genova – Un gattino rimasto intrappolato in un tombino in piazza Rossetti, nel quartiere della Foce, è stato tratto in salvo ieri pomeriggio. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti e, nel giro di alcuni minuti, è scattata la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati a lungo gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

Al termine di alcune operazioni non semplici i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo l’animale e ad affidarlo alle cure della Croce Gialla.

La notizia ha iniziato a circolare sui social e nei gruppi di quartiere e si cerca il proprietario dell’animale. Se non si dovesse trovare, partirebbe la ricerca di una famiglia adottiva alla quale affidare il gatto.

