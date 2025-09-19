Genova, ricercato ruba in un supermercato a Sampierdarena: arrestato

Genova – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo un furto avvenuto in un supermercato in via di Francia, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

L’allarme è stato lanciato da un addetto alla sicurezza del locale dopo che l’uomo ha preso alcuni generi alimentari ed è fuggito senza pagarli.

Il malvivente è stato raggiunto poco distante a bordo di un autobus, che è stato momentaneamente fermato proprio per consentire il fermo.

Il 50enne è stato bloccato e a seguito dei primi accertamenti è emerso come fosse destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere risalente allo scorso 11 settembre per precedenti reati. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento all’istituto penitenziario di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]