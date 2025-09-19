venerdì 19 Settembre 2025
Genova, ricercato ruba in un supermercato a Sampierdarena: arrestato

Polizia auto volantiGenova – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo un furto avvenuto in un supermercato in via di Francia, nel quartiere genovese di Sampierdarena.
L’allarme è stato lanciato da un addetto alla sicurezza del locale dopo che l’uomo ha preso alcuni generi alimentari ed è fuggito senza pagarli.
Il malvivente è stato raggiunto poco distante a bordo di un autobus, che è stato momentaneamente fermato proprio per consentire il fermo.
Il 50enne è stato bloccato e a seguito dei primi accertamenti è emerso come fosse destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere risalente allo scorso 11 settembre per precedenti reati. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento all’istituto penitenziario di Marassi.
