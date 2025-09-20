Incidente mortale in Val di Vara, morti Vittorio e Valentino Mavisini

Varese Ligure (La Spezia) – Sono i fratelli Vittorio e Valentino Mavisini le vittime del terribile incidente avvenuto in località Pecorara, in Val di Vara, nel territorio del Comune di Varese Ligure. I due, che operavano come taglialegna, erano sulla jeep condotta da uno dei fratelli quando, intorno a mezzogiorno, la vettura ha perso il controllo per cause ancora da accertare uscendo di strada e finendo in un dirupo.

L’incidente mortale in cui hanno perso la vita i due fratelli è avvenuto sulla strada statale 553 e secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto, uno dei due sarebbe stato sbalzato dal veicolo mentre l’altro è rimasto intrappolato all’interno.

All’arrivo dei soccorsi, però, i due erano già deceduti e a nulla è servito l’intervento del personale della Croce Rossa di Varese ligure e della pubblica assistenza di San Pietro Vara.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato e l’elicottero in servizio di eliambulanza del 118.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.