sabato 20 Settembre 2025
Incidente mortale in Val di Vara, morti Vittorio e Valentino Mavisini

Redazione Liguria
Varese Ligure (La Spezia) – Sono i fratelli Vittorio e Valentino Mavisini le vittime del terribile incidente avvenuto in località Pecorara, in Val di Vara, nel territorio del Comune di Varese Ligure. I due, che operavano come taglialegna, erano sulla jeep condotta da uno dei fratelli quando, intorno a mezzogiorno, la vettura ha perso il controllo per cause ancora da accertare uscendo di strada e finendo in un dirupo.
L’incidente mortale in cui hanno perso la vita i due fratelli è avvenuto sulla strada statale 553 e secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto, uno dei due sarebbe stato sbalzato dal veicolo mentre l’altro è rimasto intrappolato all’interno.
All’arrivo dei soccorsi, però, i due erano già deceduti e a nulla è servito l’intervento del personale della Croce Rossa di Varese ligure e della pubblica assistenza di San Pietro Vara.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato e l’elicottero in servizio di eliambulanza del 118.
In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

