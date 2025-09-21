Maltempo in Liguria, domani scuole chiuse a La Spezia

La Spezia – Scuole di ogni ordine e grado chiuse, domani, lunedì 22 settembre, nel territorio comunale e con sospensione dell’attività didattica in presenza.

A seguito dello stato di allerta arancione idrogeologica per temporali emanato dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile, dalle ore 00.00 alle ore 15 di domani, lunedì 22 settembre e successivamente gialla fino alle ore 18.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha dato disposizioni in merito all’emissione di un’ordinanza che contiene le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

la sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale;

la sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi;

la chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili;

la chiusura dell’ascensore pubblico: impianto di collegamento da Via XX Settembre a Via XXVII Marzo;

l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri;

la sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “trenino Lillipuziano”.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio

In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.

Il Centro Operativo che risponde allo 0187501172 sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.