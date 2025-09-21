Maltempo Liguria, domani scuole chiuse a Genova

Genova – Domani, lunedì 22 settembre, le scuole rimarranno chiuse anche a Genova. Il capoluogo si accoda alle decisioni già prese in queste ore da molti altri comuni della Liguria (clicca qui per leggere l’elenco aggiornato dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole nella regione). Il Comune ha deciso di chiudere le scuole a seguito dell’Allerta Arancione per temporali prevista su tutta la Liguria a partire dalla mezzanotte e che, nel settore B, C ed E, terminerà alle ore 15 di domani, seguita da altre tre ore di Allerta Meteo Gialla. Nel settore A e nel settore D l’Allerta Arancione terminerà alle ore 13.

Inoltre, domani è prevista una giornata di sciopero generale con possibili disagi in vari settori, tra cui quello dei trasporti e proprio quello delle scuole.

