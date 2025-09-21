Meteo, allerta arancione per temporali per la Liguria

Genova – Una nuova perturbazione di origine atlantica sta per investire la Liguria ed il Nord Italia e scatta l’Allerta Arancione per temporali in Liguria.

Si tratta del livello massimo per questi fenomeni e scatterà su tutta la nostra regione a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani lunedì 22 settembre.

Arpal Liguria ha emesso allerta gialla per temporali dalle 21 sul Ponente (Zone AD) che diventa arancione da mezzanotte fino alle 13 di domani, lunedì 22 settembre, per poi tornare gialla fino alle 15.

Sul centro (Zona B) l’allerta gialla scatta dalle 21, per poi diventare arancione da mezzanotte alle 15 di domani e poi di nuovo gialla fino alle 18.

Sul levante (Zone C ed E) l’allerta sarà arancione da mezzanotte fino alle 15 di domani, lunedì 22 settembre, e poi gialla fino alle 18.

È in arrivo sulla Liguria un passaggio perturbato potenzialmente molto insidioso: Arpal spiega che sono presenti tutti gli ingredienti favorevoli allo sviluppo di temporali potenzialmente forti e organizzati, che, qualora si combinassero, come previsto da alcuni modelli, potrebbero dar luogo a effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione.

Tre gli ingredienti principali: gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità sarà determinante per creare o inibire strutture stazionarie, confinarle in mare o spingerle in alto Piemonte, e quanto davvero accadrà in Francia: potrà consumare parte dell’energia disponibile o fare da miccia per innescare temporali, soprattutto sul ponente.

Due le fasi dell’evento: quella notturna, dove eventuali strutture temporalesche potranno stazionare per più ore nello stesso punto, e quella immediatamente pre-frontale, quando entrerà in gioco anche il libeccio e potrà generare intensità orarie ben superiori ai 50 mm.

Come sempre, sottolinea l’agenzia Arpal, è impossibile prevedere in anticipo i dettagli della localizzazione delle precipitazioni piu intense: è consigliato seguire il loro spostamento attraverso il radar, consultabile anche sulla app Meteo3r o sul portale omirl.