Maltempo, scuole chiuse in Liguria: le decisioni dei vari Comuni

Liguria – A seguito dell’Allerta Arancione per temporali che domani interesserà tutta la Liguria, sono diversi i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole lunedì 22 settembre. Altre decisioni verranno prese nel corso delle prossime ore. Ecco, di seguito, l’elenco completo in aggiornamento:
PROVINCIA DI IMPERIA
- Riva Ligure
- San Lorenzo al Mare
- Santo Stefano al Mare
- Vallecrosia
- Ventimiglia
PROVINCIA DI SAVONA
- Albenga
- Albisola Superiore
- Albissola Marina
- Bergeggi
- Borghetto Santo Spirito
- Borgio Verezzi
- Celle Ligure
- Ceriale
- Finale Ligure
- Loano
- Pietra Ligure
- Savona
- Spotorno (solo la scuola primaria)
- Vado Ligure
- Varazze
PROVINCIA DI GENOVA
- Arenzano
- Bargagli
- Chiavari
- Davagna
- Genova
- Mele
- Recco
- Rovegno
- Sori
- Torriglia
PROVINCIA DI LA SPEZIA
- “Vista la condizione di allerta meteo arancione dalle 00.00 di domani 22 settembre e successivamente gialla, emanata dal servizio di protezione civile della Regione Liguria ed emesse il 21 settembre 2025 che comporta uno stato di allertamento che coinvolge l’intero territorio provinciale con modalità diverse, ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari, tenuto conto delle attività serali di alcuni istituti, atteso che il medesimo rischio è grave ed urgente, su disposizione del Presidente della Provincia della Spezia è stato decretata la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia nella giornata di lunedì 22 settembre 2025“, scrive la Provincia della Spezia.
- Ameglia
- Bolano
- Follo
- La Spezia
- Lerici
- Varese Ligure
