Nervi, nuovo supermercato Basko a Campostano, residenti pronti al boicottaggio

Genova – Boicottare i supermercati del gruppo Basko e della famiglia Gattiglia per protestare contro il progetto per la realizzazione di un nuovo supermercato nell’area verde. Quello che prima era un “mormorio” inizia a prendere forma e sostanza tra gli organizzazione della contestazione, pacifica ma determinata, a quello che viene definito “l’ennesima colata di cemento a Nervi”.

Dopo la manifestazione che ha raccolto in strada moltissimi nerviesi e le associazioni per la tutela del paesaggio e dell’ambiente, la “rivolta” contro il progetto per il supermercato Basko a Campostano sta per trasformarsi nella richiesta, a chi è contro il progetto, di astenersi dagli acquisti nei supermercati del gruppo controllato dalla famiglia Gattiglia: Basko, Ekom e GrosMarket.

Uno sciopero della spesa che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di un semplice “atto dimostrativo” visto che nel quartiere, secondo chi organizza la protesta, ci sono già 8 supermercati.

Un recente articolo pubblicato su un sito locale ha scatenato la rabbia dei residenti che hanno deciso di passare dalla protesta con cartelli e presidi ad una, più dura, fatta di boicottaggio delle attività legate a chi potrebbe rinunciare al progetto e non sembra intenzionato a farlo.

Comitati e associazioni criticano duramente le affermazioni secondo cui il progetto porterebbe ben 4300 mq di aree verdi.

“E’ semplicemente falsa – spiegano i cresidenti – ed ha il solo scopo di confondere chi non ha letto il progetto, in cui si prevedono solo aiuolette sul tetto del silos superiore, fra un parcheggio e l ‘altro per i tir addetti al rifornimento merci”.

Secondo i manifestanti, infatti, “l’area di Campostano verrà sbancata completamente ed il cemento occuperà tutto lo spazio ricavato. Un cemento che renderà il terreno impermeabile creando problemi idrogeologici e cancellerà uno dei polmoni verdi del quartiere”.

I Comitato contestano poi il dato – a loro dire falso – sulla destinazione pubblica dei parcheggi.

“Saranno solo 29 – spiegano – ai quali vanno sottratti i parcheggi esistenti che verranno rimossi,e cui va aggiunto il fatto che il supermercato richiamerà un flusso enorme di auto che poi dovranno cercare un posteggio”.

Contestata anche l’affermazione secondo cui il progetto porterà spazi “a vocazione sociale ed aggregativa”.

Secondo i manifestanti si tratta di uno “specchietto per allodole” che porterà qualche saletta per riunioni a fronte della rinuncia del quartiere ad uno degli ultimi spazi verdi e senza cemento della zona.

“Parliamo di un fabbricato – spiegano ai Comitati – che si svilupperà su vari livelli ovvero un piano -1 silos, un piano 0 struttura di vendita, un piano+1 ancora silos, un piano+2 con la sede del non meglio definito Centro culturale e sulla copertura del silos, tra un parcheggio e le griglie di sfiato. Dove sta la riqualificazione?”.

Nei prossimi giorni la proposta di boicottare gli acquisti nei supermercati del Gruppo per incentivare invece quelli nei negozi di quartiere, dovrebbe diventare un vero e proprio “manifesto” che prevede anche la possibilità, per chi non ha il tempo per passare dai piccoli negozi, di effettuare la spesa nei supermercati non appartenenti al gruppo e che potrebbero “quantificare” gli aumenti di clienti e spesa e “valutare” il peso di questo boicottaggio. Cosa che farebbero anche gli stessi supermercato del gruppo.

“Vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro a chi crede di poter venire qui a comandare – spiegano gli organizzatori della protesta – abbiamo chiesto in una lettera aperta di rinunciare e di diventare invece dei mecenati del verde ma se la risposta sarà il silenzio e magari una accelerazione del progetto, scatterà immediato il boicottaggio”.

(nella foto uno dei punti vendita inaugurati di recente)

