lunedì 22 Settembre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriNervi

Genova, grave incidente al casello di Nervi per il maltempo

Redazione Liguria
autostrada, casello chiusoGenova – Grave incidente al casello autostradale di Genova Nervi, sull’autostrada A12 Genova – Livorno.
Un’auto di grossa cilindrata ha urtato per cause ancora da accertare contro il casello riportando gravi danni.
La vettura, forse per l’asfalto reso viscido per la pioggia o forse con la visuale impedita proprio dal violento temporale che si è abbattuto in zona, ha colpito il muretto della “porta” Telepass.
Tutti gli airbag sono esplosi e l’auto ha riportato gravi danni alla parte frontale.
Al momento non si ha notizia di persone ferite in modo grave
Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario a provvedere allo sgombero e alla riapertura del casello.
(foto di Archivio)

notizia in aggiornamento

