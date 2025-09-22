Genova, grave incidente al casello di Nervi per il maltempo

Genova – Grave incidente al casello autostradale di Genova Nervi, sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

Un’auto di grossa cilindrata ha urtato per cause ancora da accertare contro il casello riportando gravi danni.

La vettura, forse per l’asfalto reso viscido per la pioggia o forse con la visuale impedita proprio dal violento temporale che si è abbattuto in zona, ha colpito il muretto della “porta” Telepass.

Tutti gli airbag sono esplosi e l’auto ha riportato gravi danni alla parte frontale.

Al momento non si ha notizia di persone ferite in modo grave

Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario a provvedere allo sgombero e alla riapertura del casello.

(foto di Archivio)

notizia in aggiornamento